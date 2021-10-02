Главный тренер «Трактор» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:3).

— Важный матч, важно было сегодня победить после двух поражений на выезде. Здорово, что нам удалось победить и порадовать болельщиков. Если по игре, то хорошо провели первый период, сработали хорошо в большинстве. Второй период был продолжением первого — соперник стал более активно играть, нам чуть не хватало движения, чтобы четче сыграть в обороне. Хорошо, что смогли перестроиться после двух пропущенных шайб, создать моменты, забить и одержать победу. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня был переломный момент, нас здорово поддержали, команда взбодрилась и одержала победу.

— В этом году «Трактор» играет в открытый хоккей, как говорится, сам играет и другим дает. Есть ли установка играть более активно, чем в прошлом сезоне?

— Мы и в прошлом сезоне выстраивали процесс так, хотели играть более активно. Однако, где-то скамейка не позволяла, приходилось больше играть без шайбы, обороняться. Сейчас есть возможность больше контролировать шайбу, у нас это получается, поэтому не запрещаем ребятам играть активно. Еще раз повторюсь, что прошлый матч и сегодняшний показали, что успешная игра в обороне дает нам успех в атаке. Будем работать над ошибками, которые приводят к пропущенным голам. Постараемся допускать как можно меньше таких ошибок.

— Сегодня играл Эмиль Гарипов, который ранее выступал в «Авангарде». Вы дали ему реабилитироваться?

— У нас был план, которого мы придерживаемся. Было запланировано, что сегодня будет играть Эмиль. Провел хороший матч. Он набирает форму, входит в игру. Еще, возможно, где-то не хватает игровой практики. Тем не менее, достаточно уверенно играет, никаких вопросов по игре нет. Следующий матч планируем, что сыграет Рома. Дальше будет думать.