Хартли и Никитин – кандидаты на звание лучшего тренера в КХЛ сезона-2018/19

Стали известны шесть специалистов, которые претендуют на получение награды лучшего тренера в КХЛ сезона-2018/19, информирует пресс-служба лиги.

В список вошли: Боб Хартли ("Авангард"), Андрей Мартемьянов ("Автомобилист"), Дэвид Немировски ("Торпедо"), Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Цулыгин ("Салават Юлаев"), Андрей Скабелка ("Барыс").

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ в прошедшем сезоне и выиграл Кубок Гагарина, обыграв "Авангард" в финале (счет в серии: 4-0).

Все о КХЛ – здесь