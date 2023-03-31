Харчук покинул пост гендиректора московского «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что Харчук покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности генерального директора назначен его заместитель Владимир Газизов.

В текущем сезоне «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф команда уступила «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.