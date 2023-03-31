Климович о Билялетдинове: «Он редкий фанат хоккея. Не было сомнений, что его «Ак Барс» заискрит»
Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович, выступавший в московском «Динамо» под руководством Зинэтулы Билялетдинова, рассказал, почему «Ак Барс» преобразился после смены главного тренера.
— Если не ошибаюсь, то в свое время именно Билялетдинов пригласил вас обратно в «Динамо» после возвращения из Америки.
— Да, это так. У меня тогда было несколько предложений, которые по финансам превосходили предложение «Динамо». Но когда позвонил Билялетдинов, то все они уже не имели значения. Потому что это те люди, которые вырастили меня — я не мог сказать им «нет». Это был постчемпионский сезон-2000/2001. В итоге мы очень слабо стартовали и Зинэтулу Хайдяровича отправили в отставку. Доиграли сезон, а дальше, несмотря на наличие контракта, меня убрали.
— У Билялетдинова есть какой-то шаблон, по которому он строит команду? «Ак Барс» в этом сезоне заискрил при нем практически сразу.
— Он редкий фанат хоккея, который прямо живет игрой. Во-первых, Зинэтула Хайдярович — очень требовательный. Во-вторых, он всегда играет в долгую — всегда принимает решения и ходы, которые будут действовать не только в отдельно взятом матче. У него такой склад ума.
Он ведь постоянно в форме. Поэтому и другим не позволяет относиться к делу расслабленно. Конечно, после работы за границей, у него немного изменился менталитет. Но это абсолютно нормально — он меняется в духе времени. У меня не было сомнений, что «Ак Барс» при нем заискрит. Этот человек не умеет работать по-другому. Билялетдинов всегда может сказать тебе что-то жесткое, но ты не будешь воспринимать это как какую-то обиду. Потому что он всегда прямо в глаза говорит о том, что от тебя требует.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -