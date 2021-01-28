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Гуслистов стал самым молодым капитаном в истории КХЛ

15:55
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18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов был капитаном команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА (1:4). Он стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

На момент матча ему было 18 лет и 242 дня.

Гуслистов превзошел рекорд, который раньше принадлежал Камилю Фазылзянову из «Нефтехимика». Он выводил команду на лед в качестве капитана в возрасте 18 лет и 352 дней.

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