Гуслистов стал самым молодым капитаном в истории КХЛ

18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов был капитаном команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА (1:4). Он стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

На момент матча ему было 18 лет и 242 дня.

Гуслистов превзошел рекорд, который раньше принадлежал Камилю Фазылзянову из «Нефтехимика». Он выводил команду на лед в качестве капитана в возрасте 18 лет и 352 дней.