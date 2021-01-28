Зогорна — об уходе из «Амура»: «Немного плакал после матча с «Салаватом», это сильные эмоции для меня»
15:53
Нападающий «Амура» Томаш Зогорна после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3) высказался о своем досрочном завершении сезона, о котором хоккеист объявил сегодня, 28 января, утром.
«Хочу уточнить, что это для меня последний матч за «Амур» в нынешнем сезоне. Я немного плакал после матча, это сильные эмоции для меня. Прошло шесть лет с момента моего появления в Хабаровске, самый яркий момент — попадание в плей-офф и серия с «Ак Барсом», — цитирует Зогорну пресс-служба КХЛ.
В текущем сезоне 33-летний чех провел 37 матчей, в которых набрал 21 (6+15) очко. Зогорна проведет последний матч 28 января против «Салавата Юлаева».
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