Губерниев о матче «Спартак» — «Динамо»: «Хочется продолжения банкета»
Известный журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» (8:7) в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«О таких хоккейных матчах можно только мечтать. Конечно, я следил внимательно. Поздравляю «Спартак» с победой. «Динамо» молодцы. Это то, что двигает российский спорт вперед. Невероятная история. Чем больше будет таких матчей, тем российский спорт по-прежнему будет живее всех живых. Это касается не только хоккея, а спорта вообще. Тот случай, когда хочется продолжения банкета», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Спартак» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обошли «Динамо» (54 очка и второе место) по дополнительным показателям.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|40
|17
|23
|41
|9
|Амур
|38
|15
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Барыс
|39
|12
|27
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|8 : 7 ОТ
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|5 : 4 ОТ
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|2 : 5
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|4 : 1