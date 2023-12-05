Илья Ковальчук об игровом номере: «Я играл уже под 71 номером в «Спартаке»

Илья Ковальчук прокомментировал выбор игрового номера в «Спартаке».

40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.

— Была уже тренировка с командой?

— Еще не было тренировки с командой, думаю, что уже в перерыве будет.

— У вас 71 номер. 17 у Морозова, сразу было понятно, что будет этот?

— Да нет, я в «Спартаке» играл под 71 номером. В первый год был 9, во второй уже 71. У нас Дима Гоголев играл под 17.

Мы тогда неплохо играли, вышли в суперлигу. Не стали ничего менять. Сейчас ребята в тройке играют очень здорово. Думаю, что 17 номер будет настоящим лидером в нашей команде.

— Какое впечатление по скоростям?

— Скажу после первых нескольких игр. С трибуны кажется, что достаточно медленно и просто, но это не так. Я прекрасно понимаю, что я делаю. Это не какой-то там непонятный шаг, а выверенное решение, я сюда пришел самостоятельно.