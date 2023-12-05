Илья Ковальчук об игровом номере: «Я играл уже под 71 номером в «Спартаке»
Илья Ковальчук прокомментировал выбор игрового номера в «Спартаке».
40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.
— Была уже тренировка с командой?
— Еще не было тренировки с командой, думаю, что уже в перерыве будет.
— У вас 71 номер. 17 у Морозова, сразу было понятно, что будет этот?
— Да нет, я в «Спартаке» играл под 71 номером. В первый год был 9, во второй уже 71. У нас Дима Гоголев играл под 17.
Мы тогда неплохо играли, вышли в суперлигу. Не стали ничего менять. Сейчас ребята в тройке играют очень здорово. Думаю, что 17 номер будет настоящим лидером в нашей команде.
— Какое впечатление по скоростям?
— Скажу после первых нескольких игр. С трибуны кажется, что достаточно медленно и просто, но это не так. Я прекрасно понимаю, что я делаю. Это не какой-то там непонятный шаг, а выверенное решение, я сюда пришел самостоятельно.
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|21
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|Динамо Мн
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|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|5.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|8 : 7 ОТ
|5.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|5 : 4 ОТ
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
|2 : 5
|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
|4 : 1