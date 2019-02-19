Губернатор Приморья: "Вопрос по "Адмиралу" удалось отстоять"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что "Адмирал" продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне. Чиновник заручился поддержкой президента лиги Дмитрия Чернышенко.

– Мы с президентом "Адмирала" Заирбеком Юсуповым были недавно у президента КХЛ, где, опять же не без помощи Вячеслава Александровича Фетисова, все-таки отстояли вопрос, который касался нашей команды, что всегда волновало болельщиков и нас. Сейчас этот вопрос снят, - цитирует Кожемяко "Прима-Медиа".

Ранее руководство лиги заявляло, что, по окончании сезона, количество ее участников планируется сократить на один клуб. В так называемую зону риска попали "Адмирал", "Амур" и "Северсталь" - команды, занимающие три последних места в рейтинге КХЛ.

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