«Трактор» против «Салавата Юлаева», а ЦСКА примет «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ

Второй раунд плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч

«Трактор» — «Салават Юлаев» (14.30)

Счет в серии: 0-1

Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч

ЦСКА — «Динамо» Москва (17.00)

Счет в серии: 1-0

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.