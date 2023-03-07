Защитник «Салавата Юлаева» Панин: «Из мальчиков нужно превращаться в мужчин»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после победы в четвертом матче серии плей-офф КХЛ над «Адмиралом» (1:0).

В прошедшей встрече Панин стал автором единственной шайбы, которая принесла победу его команде.

— Мы себя хорошо чувствуем. От игроков журналисты хотят слушать интересные ответы. Никто не любит скучные интервью. Но я вам сейчас скажу так: для нас важны победы, важно выигрывать любой ценой в плей-офф.

— Что должно выходить на первый план?

— Характер и все те вещи, которые вы знаете. Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха.

— Вы помните свой последний победный гол в плей-офф?

— Нет.

— Это было в апреле 2010 года, в шестой игре финала против ХК МВД...

— Хорошо, что вы помните статистику. Но, честно, мне неважно. Главное, чтобы команда выигрывала. Башкиров дал передачу, ребята закрыли вратаря. Сработали просто, как и договаривались, — приводит слова Панина пресс-служба «Салавата Юлаева».

После этого матча счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующая встреча команд состоится 9 марта.