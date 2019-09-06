Григорий Дронов: «В каждом моменте нам не давали просто так вздохнуть»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов оценил игру команды в матче против «Витязя» (0:2).

— Мы в принципе не так много забиваем. Больше необходимо бросать, переигрываем моменты, где-то надо попроще сыграть, бросить на вратаря, дать ему больше нагрузки, — цитирует игрока официальный сайт «Магнитки».

— Ожидали от «Витязя» такой скорости?

— Ждали быстрой игры, что побегут. Так и получилось. В каждом моменте нам не давали просто так вздохнуть.

— Чем-то этот матч отличался от предсезонных встреч в Германии, на сборах, или такой же?

— Нет, чуть-чуть другой хоккей, покачественнее. С их стороны намного покачественнее.

— Оцените эпизод с вашим силовым приемом.

— Что его оценивать? Соперник опустил голову, я его остановил. Не было там никакого злого умысла.

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