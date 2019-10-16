Григоренко пропустит матч против «Динамо»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». Форвард принял на себя бросок в предыдущей игре против «Сочи» (2:0) и не смог доиграть встречу.

В нынешнем сезоне Григоренко провел 16 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

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