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Григоренко пропустит матч против «Динамо»

19:00
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». Форвард принял на себя бросок в предыдущей игре против «Сочи» (2:0) и не смог доиграть встречу.

В нынешнем сезоне Григоренко провел 16 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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