Григоренко будет зарабатывать в СКА 52 миллиона рублей в год

Как стало известно «СЭ», нападающий Михаил Григоренко подпишет четырехлетний контракт со СКА.

По нашей информации, зарплата игрока составит 52 миллиона рублей в год.

Ранее «СЭ» сообщал, что СКА заинтересован в подписании контракта с Григоренко. 1 мая хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

29-летний россиянин в текущем сезоне провел 59 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.