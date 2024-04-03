Тренер Рябыкин объяснил эффект перекрестного плей-офф для клубов

Экс-главный тренер «Витязя» и «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» прокомментировал введение перекрестного плей-офф в КХЛ.

— Согласны, что лига за последние годы подравнялась? Это видно и по регулярке, и по плей-офф.

— В плей-офф всегда ровный хоккей. Редко когда серии заканчиваются 4-0. Возможно, лиге стоило сделать перекрестный плей-офф с первого раунда.

— Вы поддерживаете перекрестный плей-офф?

— Абсолютно. Во-первых, это новые пары. Понимаю, в классической сетке есть история противостояний. Например, «Магнитка» — «Авангард», ЦСКА — СКА. В этих сериях есть история. С другой стороны, перекрестный плей-офф повышает шансы других команд сыграть в финале.