СКА намерен подписать Григоренко

Как стало известно «СЭ», СКА заинтересован в подписании контракта с нападающим ЦСКА Михаилом Григоренко.

Ранее форвардом, который 1 мая становится неограниченно свободным агентом, также интересовался «Локомотив».

29-летний россиянин в текущем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.