Грабовский объявил о завершении карьеры. Очень трогательным видео

Бывший нападающий московских "Динамо" и ЦСКА, а также клубов НХЛ "Монреаль", "Торонто", "Вашингтон" и "Айлендерс" Михаил Грабовский объявил о завершении карьеры. Он не выходил на лед в официальных матчах с 2016 года, на днях он вошел в тренерский штаб минского "Динамо".

О завершении карьеры Грабовский объявил на своем YouTube-канале очень трогательным видео, которое он записал на ледовой арене в Минске.

"Привет, ребята. Я дома. Я вернулся туда, где начал. Это было 30 лет назад, очень давно. Но я чувствую, как будто это было вчера. Давным-давно папа поставил меня на коньки, моя бабушка привела меня сюда и дала мне шанс сыграть в хоккей. Это важный момент в моей карьере, все началось здесь, на этой арене.

Это лучшее место, чтобы сказать, что пора закончить карьеру хоккеиста. Я вернулся на эту арену, чтобы здесь в последний раз почувствовать себя хоккеистом.

Я Михаил Грабовский и хочу сказать, что это мой последний день хоккейной карьеры", - сказал Грабовский в видеоролике.