Горбенко считает, что не нужно ужесточать лимит на легионеров в КХЛ
Бывший тренер ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барса» Игорь Горбенко высказался о сокращении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Я бы оставил пять человек. Качественные легионеры — это всегда плюс для команды и Лиги в целом. Если есть российский игрок, который реально делает результат, то он в любом случае будет играть на ведущих ролях. Пять человек — это оптимальная цифра, как и нынешняя система начисления очков, например. Сейчас много говорят о ней, а я бы просто начислял два очка за победу, ноль — за поражение. Вдобавок и буллиты убрал бы и сделал овертайм до гола «3 на 3». И в овертайме проигравшая команда не набирала бы одно очко. Буллиты я не люблю, если честно. Мне кажется, что сделай, как я выше сказал, ушли бы все разговоры, что ничейные результаты в основное время намеренные и все в этом роде», — приводит Metaratings.ru слова Горбенко.
В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4