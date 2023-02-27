Динар Хафизуллин: «С «Нефтехимиком» просто точно не будет»

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2 ОТ) в интервью «СЭ» прокомментировал завершение регулярного чемпионата и победу над омичами.

— У всех команд идет подготовка плей-офф, такой накал ожидаем.

— Сильно удивились, что «Авангард» вышел без первой тройки?

— Мы до игры знали, что первая тройка не прилетела в Казань. Нам тренеры сказали не обращать на это внимания и играть в свой хоккей.

— Что можете сказать о «Нефтехимике», с которым будете играть в первом раунде плей-офф?

— Хорошая, быстрая команда. Просто точно не будет. Готовимся в обычном режиме, уже через пару дней все начнется.

— Насколько сложно, что пауза перед плей-офф всего два дня?

— Некоторые команды уже четыре дня назад закончили чемпионат. Вроде всегда в один день все заканчивали. Плюс это или минус, никто не ответит сейчас.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком». Серия стартует 1 марта.