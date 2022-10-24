Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко — о Рябыкине: «Не думаю, что он провалился в «Авангарде»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил приглашение в команду тренера Дмитрия Рябыкина.
— Что побудило пригласить в тренерский штаб Дмитрия Рябыкина?
— Мы еще летом хотели расширить тренерский штаб. Понимали, что нам прежде всего надо усилить оборону и меньшинство. По нападению проблем не было — мы сохранили практически всех форвардов. А защитники частично поменялись. С уходом Виктора Игнатьева игра изменилась. Мы искали тренеров за границей. Илья Петрович общался с канадцами, немцем, финном, американцем. С одним тренером мы почти договорились, но, когда освободился Дмитрий Анатольевич, поняли, что он сработает гораздо эффективнее. Обсудили кандидатуру Рябыкина с Ильей Петровичем и президентом клуба. Подумали, созвонились и решили, что он поможет нам в будущем. У Рябыкина большой опыт. Он был отличным хоккеистом, работал с Бобом Хартли в «Авангарде».
— Значит ли это, что утеряно доверие к Андрею Соколову?
— Нет. Мы сразу объяснили, что они работают в паре. Понятно, функционал на скамейке изменится. Дмитрий Анатольевич будет выпускать защитников, а Андрей Павлович будет больше подсказывать хоккеистам. Все, что касается раздевалки и разбора матчей, они выполняют вместе.
— Не смущало, что Дмитрий Рябыкин провалился в «Авангарде» на старте сезона?
— Не думаю, что он провалился. 12-игровая поездка — это очень тяжело. Мы едем на четыре матча, и это тяжело. А 12 игр! Считаю, что в «Авангарде» поторопились. Игра бы наладилась, когда команда вернулась в Омск. Но руководство не стало ждать.
10 октября «Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера, а позднее специалиста пригласили в «Магнитку».
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