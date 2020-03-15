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Голубев рассказал, почему он решил остаться в «Амуре»

12:28
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Форвард «Амура» Денис Голубев рассказал, почему он продлил контракт с клубом на один год.

—  Не люблю тянуть резину, ценю определенность, — цитирует Голубева Russia-Hockey.ru. -Как только стало ясно, что ситуация в «Амуре» стабильная и не будет меняться, сразу принял решение. Остаюсь в Хабаровске на четвертый сезон, мне очень нравится и город, и команда, в которой особая, семейная атмосфера. Говорю это не ради красного словца — так на самом деле!

В текущем сезоне 28-летний Голубев набрал 14 (6+8) очков в 45 матчах КХЛ. Его команда заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Дополнительная информация:

http://russia-hockey.ru/articles/stars/golubev_kazan_favorit_no_mi_mogli_navyazat_emu_borbu/

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