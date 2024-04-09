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Сегодня, 17:57

Вратарь «Трактора» Мыльников: «Не получилось взломать оборону «Локомотива»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников в интервью «СЭ» прокомментировал поражении в серии полуфинала Кубка Гагарина от «Локомотива» (0-4).

— В чем сила этого «Локомотива»?

— Сложно сказать. «Локомотив» — системная команда с хорошей обороной. Нападающие блокируют много бросков. Сложно зайти в зону. Нам не получилось взломать их оборону.

— «Локомотив» классно реализовал моменты. Вратарю тяжело играть, когда соперник из нескольких моментов может сделать два-три гола, а потом сыграть по счету?
— Конечно. Плюс «Локомотив» хорошо действует в атаке: доставляет шайбу на пятак, там нападающие хорошо замыкают. Второй период нас подкосил. Грубо говоря, пропустили два гола после двух эпизодов.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Сергей Мыльников
Кубок Гагарина
0
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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9.04 17:00
Автомобилист – Металлург Мг
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