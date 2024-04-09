Вратарь «Трактора» Мыльников: «Не получилось взломать оборону «Локомотива»

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников в интервью «СЭ» прокомментировал поражении в серии полуфинала Кубка Гагарина от «Локомотива» (0-4).

— В чем сила этого «Локомотива»?

— Сложно сказать. «Локомотив» — системная команда с хорошей обороной. Нападающие блокируют много бросков. Сложно зайти в зону. Нам не получилось взломать их оборону.

— «Локомотив» классно реализовал моменты. Вратарю тяжело играть, когда соперник из нескольких моментов может сделать два-три гола, а потом сыграть по счету?

— Конечно. Плюс «Локомотив» хорошо действует в атаке: доставляет шайбу на пятак, там нападающие хорошо замыкают. Второй период нас подкосил. Грубо говоря, пропустили два гола после двух эпизодов.