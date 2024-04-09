Крикунов назвал главную причину выхода «Локомотива» в финал Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина.

«Все равно все определяет настрой: сейчас ярославцы чувствуют, что реально могут взять Кубок Гагарина. Ребята очень настроились, сплотились. Все бьются друг за друга и за каждый момент на льду», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В третьем раунде Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» в серии — 4-0. В финале железнодорожники сыграют с победителем пары «Металлург» — «Автомобилист». На данный момент магнитогорцы обыгрывают своего соперника в серии со счетом 2-1.