Вратарь «Трактора» Мыльников — о сезоне: «Для меня это был огромный шаг вперед»

Голкипер челябинского «Трактора» Сергей Мыльников в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2023/24 и рассказал о совместной работе с канадским вратарем Заком Фукале.

— В Челябинск вернулись бронзовые медали КХЛ. Можно занести сезон в актив?

— Что-то получилось, что-то нет. Конечно, всегда хочется большего, хочется кубок. Но что есть, то есть. Двигаемся дальше. Для меня это был огромный шаг вперед. Думаю, в следующем году будет намного лучше.

— Что почерпнули от совместной работы с Заком Фукале?

— В первую очередь, как готовиться к играм, как подходить в плане мысли. Зак — канадец. У них совершенно другой хоккей, другие мысли. Это я почерпнул от него.