Голкипер «Спартака» Красиков получил удаление до конца матча с «Сочи» за удар соперника клюшкой
Голкипер «Спартака» Алексей Красиков получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» за удар соперника клюшкой (опасная игра высоко поднятой клюшкой).
Судьи вынесли такое решение после долгого просмотра видеоповтора.
Напомним, что ранее также удаление до конца игры за колющий удар получил защитник красно-белых Джозеф Кин.
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