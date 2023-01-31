Голкипер «Спартака» Красиков получил удаление до конца матча с «Сочи» за удар соперника клюшкой

Голкипер «Спартака» Алексей Красиков получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» за удар соперника клюшкой (опасная игра высоко поднятой клюшкой).

Судьи вынесли такое решение после долгого просмотра видеоповтора.

Напомним, что ранее также удаление до конца игры за колющий удар получил защитник красно-белых Джозеф Кин.