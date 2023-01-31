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Сегодня, 19:52

Кудашов: «У нас некоторые выходят спокойно, думают, что кто-то отдаст игру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

— «Трактор» хочу поздравить с победой. То, что касается нас... Не все понимают, что для многих команд плей-офф уже начался. Все борются за очки — команды рубятся за места и очки. У нас некоторые выходят спокойно, думают, что кто-то отдаст игру. Вроде владели преимуществом, но остроты никакой не было. Моментов мало создали, хотя игровое время в атаке зашкаливает. Недоволен игрой, потому что она не была агрессивной и злой, она была добренькой — просто вышли поиграть в хоккей.

— И в Челябинске, и в Москве с «Трактором» у вас сложные игры получились, почему так?

— У нас все игры сложные — или в овертайме завершились или в одну шайбу.

— Вы завершили выездную серию. Что нужно сделать дома, чтобы больше очков набрать и донести игрокам, что плей-офф близко?

— Сложное турне, которое забрало немало сил, но у нас оно не в первый раз. Было и шесть игр подряд, было несколько игр по пять подряд. Кто-то жалуется, что у них по четыре игры через день, а у нас такой вот календарь. Да, забирает много сил, но надеемся, что скоро в строй вернутся травмированные игроки и осознание близости плей-офф тоже придет.

— Сегодня с первых минут играл Волков, Коновалову дали отдохнуть?

— У нас идет постоянная ротация.

— Ожидаете О'Делла в плей-офф?

— Да, ожидаем.

Источник: https://dynamo.ru/news/229940-aleksey_kudashov____igra_byila_ne__agressivnoy__a__dobren_koy__
Алексей Кудашов
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