Защитник «Спартака» Кин получил удаление до конца матча с «Сочи» за колющий удар

Защитник «Спартака» Джозеф Кин получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» за колющий удар.

В первом периоде судьи смотрели видеопросмотр игрового момента на предмет наложения большого штрафа.

В итоге, большим и дисциплинарным штрафом до конца игры за колющий удар был наказан защитник красно-белых Джозеф Кин.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 54 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.