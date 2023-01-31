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Сегодня, 19:49

Защитник «Спартака» Кин получил удаление до конца матча с «Сочи» за колющий удар

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Джозеф Кин получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» за колющий удар.

В первом периоде судьи смотрели видеопросмотр игрового момента на предмет наложения большого штрафа.

В итоге, большим и дисциплинарным штрафом до конца игры за колющий удар был наказан защитник красно-белых Джозеф Кин.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 54 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.

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