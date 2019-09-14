Гол Сошникова принес «Салавату» победу над «Амуром»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Амур». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Победная шайба на счету нападающего Никиты Сошникова, для которого этот гол стал четвертым в пяти играх сезона.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Хартикайнен — 3 (Панин, Умарк), 8:04 — 1:0. Лазарев — 1 (мен., Йордан), 11:02 — 1:1. Баранов — 1 (Умарк, Маннинен), 19:59 — 2:1. Руденков — 3 (бол., Т. Зогорна, Витасек), 29:47 — 2:2. Сошников — 4 (Коледов), 50:02 — 3:2.

Вратари: Метсола — Аликин (59:25).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (13+7+7) — 33 (9+11+13).

Судьи: Раводин, Рогачев.

14 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».

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