Глотов: «У СКА задача — выиграть Кубок Гагарина»
Форвард СКА Василий Глотов поделился мнением о своей игре за клуб из Санкт-Петербурга.
«Я, когда переходил в СКА из «Сочи», столкнулся с проблемами адаптации, причем все это было не на площадке, а в голове. Играть в таком клубе, как СКА, и приносить пользу, надо уметь на самом деле, — приводит слова Глотова «РБ Спорт». — У меня некоторое время ушло на перестройку. Потом, когда я сыграл в плей-офф, в сборной, уже почувствовал себя увереннее. Хочу перенести все это на свою игру. Та статистика, которую сейчас показываю, не мой потолок. Я еще больше хочу и могу. У СКА задача — выиграть Кубок Гагарина. И я не могу думать о своей игре в прежнем контексте: что от меня зависит, что не зависит... Тут нужно научиться за лимитированное время приносить пользу. Теперь я понимаю: я играю не за «Сочи» против СКА или ЦСКА, когда надо постараться, а я играю за СКА, и мне надо не просто играть, а необходимо обыграть тот же ЦСКА».
В 26 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 26-летний Глотов набрал 11 (8+3) очков.
СКА в 32 играх набрал 38 очков и располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|9
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
|22.11
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|- : -
|22.11
|17:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|22.11
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -