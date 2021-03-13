Главный тренер «Витязя» Кравец считает, что средний уровень игроков КХЛ упал

Михаил Кравец, возглавляющий подольскую команду два последних сезона, подвел итоги выступления в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, сравнив уровень своих хоккеистов с игроками других клубов.

— Мы проиграли из-за нехватки игроков. Здесь я согласен со Знарком — средний уровень хоккеистов упал.

— А в чем тогда задача тренера?

— Мы должны воспитывать игроков и поднимать их на более высокий уровень. Средний уровень подсел именно в командах с нашим бюджетом. У «Авангарда», «ЦСКА», «Динамо» и «Локомотива» другой бюджет, поэтому они и вышли дальше. В нашей команде люди, которые играли в четвертом звене, должны были играть в пятом или шестом.

— Ваш состав хуже, чем у «Северстали» или у минского «Динамо»?

— Чем у Минска — да. Про них даже не говорите. У них много хороших игроков. Иностранцев — тоже. У нас было только первое звено.

— Я не знаю почему Дергачев и Моисеев так плохо себя показали у вас.

— Для своего уровня они нормально отыграли.

— У вас есть Малыхин, Гребенщиков... Как вы со «Спартаком» сыграли?

— Плохо.

— Чем «Спартак» лучше вас?

— Игроками. Это правда. И бюджетом тоже лучше. Кто такой Моисеев?

— Прогрессирующий парень...

— ...Который играет только второй сезон, и который только сейчас добавил, а мог не играть вообще нигде. Кто такой Гребенщиков? Это Высшая лига, но опять третье-четвертое звено. Где бы было московское «Динамо», если бы у них не было такого первого звена, и таких поддерживающих трех звеньев? Хоть одна команда с нашим бюджетом попала в плей-офф?

— Минское «Динамо».

— Давайте не придумывать — их бюджет выше. Где они были год назад без иностранцев. Разница в игроках есть. Нам не хватило длинной скамейки. Это не вина руководства клуба — дело только в деньгах. По сравнению с прошлым годом зарплаты были понижены на 20%.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)