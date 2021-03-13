«Человек младше меня начал кричать и учить, что делать». Тренер «Витязя» рассказал о конфликте с наставником «Йокерита» Марьямяки

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец рассказал о конфликте с рулевым «Йокерита» Лаури Марьямякки, случившимся во время матча.

— Представим такую сцену: тут сидит Марьямяки, и стекла нет.

— Вы тоже знаете всё, да? А говорите, что я весь сезон молча простоял. Такая игра. Всё что происходит — связано с внутренней обстановкой и накалом. Я не мог промолчать, когда человек младше начал на меня кричать и учить тому, что мне нужно делать. Естественно, я ему ответил. Сказал, что учить ему нужно своих игроков, а я буду разбираться со своими. В этом желании мы с ним сошлись. Мне не понравилось, что после нашего поражения в Финляндии Марьямяки сказал: «Очень рад, что этой победой мы дали возможность хорошим командам «Северстали» и минскому «Динамо» попасть в плей-офф». Возможно, высказывание неточное из-за перевода. После их игры с «Локомотивом» мне захотелось ему ответить тем же, хотя это и неправильно.

— В игре были нарушения, из-за которых накалились страсти.

— Шрёдер слишком близко подъехал к нашей скамейке, я не сдержался и что-то сказал, но он сам в этом виноват. Марьямяки в ответ среагировал. С такой командой он проливает слишком много слез.

— Он не знал вашу игровую статистику?

— Не знаю. Он же не играл в хоккей.

— Вы с ним виделись потом?

— Нет, но я готов поговорить с ним и пожать руку. После этого инцидента я всегда здоровался. Это игра — в ней нельзя без эмоций, но это не война.

— Если бы этот пыл, который проявился с Марьямяки сохранился у вас дольше, думаю, что вы бы вышли в плей-офф.

— Думаю, что я был бы уже в больнице. Эмоции нужны, но у всего есть подходящее время. Иногда это не поможет. Мне хочется, чтобы люди были профессионалами, и осознавали, что команда — это твоя семья и жизнь. От их игры зависит моя судьба, от моего поведения — их. Наша жизнь в этом году зависит от всего коллектива. Всё должно быть честно. Перед каждой игрой мы собираемся в круг: речь произношу я, капитан, и кто-то еще из команды. Для чего мы это делаем? Нужно отвечать за свои слова — нельзя собраться в круг, а потом проиграть 1:8. Нельзя. Нужно биться в кровь, и переносить на лед свои устные обещания.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)