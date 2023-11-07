Главный тренер «Трактора» Заварухин: «Ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:0).

«Классная игра в нашем исполнении. Ребята молодцы, каждый период выиграли. Классная поддержка наших болельщиков сегодня, «Московская Диаспора» пришла, классно нас поддержали. Самое главное — взяли два очка. Едем дальше», — приводит пресс-служба армейцев слова Заварухина.

Также тренер ответил на вопрос, какие изменения он внес в игру команды.

«Это секретная тайна, не могу о ней рассказать. Есть свои секреты, которые не хотелось бы выносить на всеобщее обозрение. Самое главное — ребята доверяют мне, а я доверяю ребятам», — добавил специалист.

ЦСКА с 30 очками в 27 играх идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» набрал 34 очка за 28 матчей и располагается на шестой строчке на «Востоке».

Заварухин официально возглавил «Трактор» 3 ноября. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера челябинской команды.