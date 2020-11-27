Главный тренер «Трактора» рассказал о секретах удачной игры команды в меньшинстве

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» рассказал о том, как команде удается удачно играть в меньшинстве. Имея на одного игрока меньше, челябинцы забросили 8 шайб — у ближайших преследователей в два раза меньше.

— Этому элементу мы очень много времени уделяем на тренировках, — объяснил Гатиятулин. — Также разбираем игру соперника в большинстве и доносим до ребят определенные детали. Договариваемся с игроками, чтобы они действовали по ситуации, агрессивно и, если есть возможность, проводили контратаки.

Итоги будем подводить весной. Всем нашим тренерским штабом анализируем проведенные матчи, смотрим, что получается, проводим работу над ошибками. Я даже затрудняюсь сказать, что означает для меня выражение «идеальная игра». Каждый матч — отдельная история. Мы понимаем, в каких моментах можем улучшить игру, и движемся в этом направлении. (Артур Хайруллин)

«Трактор» — главная сенсация сезона в КХЛ. Удивительное преображение челябинцев