Рассказываем, как клуб, который был аутсайдером в прошлом сезоне, стал одним из лидеров «Востока».

Челябинский «Трактор», пожалуй, главная сенсация нынешнего сезона КХЛ. К середине чемпионата команда закрепилась в топ-4 Восточной конференции. «Трактор» при этом уверенно играет против топовых команд — например, дважды обыгран «Ак Барс» (3:2 ОТ, 2:1), а в гостях челябинцы выиграли у московского «Динамо» (4:2) и СКА (1:0).

В прошлом сезоне «Трактор» занял 11-е место на «Востоке», а в нынешнем занимает третье. За счет чего челябинцы совершили такой рывок?

Жесткий потолок помог усилиться квалифицированными россиянами

Тандем менеджеров Олег Усачев — Роман Беляев еще перед прошлым сезоном пригласил в Челябинск качественных легионеров: чешские нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика стали лидерами «Трактора». Хорошая работа на трансферном рынке позволила и этим летом пополнить состав классными иностранцами — в «Трактор» пришли чешский вратарь Роман Вилл, шведский защитник Лоуренс Пайлут и нападающие Понтус Оберг и Якоб Берглунд.

Но только на сильных легионерах команду не построить — одновременно на лед могут выходить лишь пятеро. Чтобы быть конкурентоспособными, нужен сильный российский костяк. В этом плане «Трактору» помог жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей, который был введен в КХЛ с начала нынешнего сезона. В другой ситуации челябинскому клубу было бы сложно пригласить к себе таких игроков, как Сергей Калинин (ЦСКА), Алексей Бывальцев («Витязь») и Роман Манухов («Авангард»). После введения потолка их бывшие клубы расчищали место в зарплатной ведомости, а «Трактору» удалось снизить контракты хоккеистов.

Например, Манухов, получавший в «Авангарде» 30 миллионов в год, в «Тракторе» зарабатывает вдвое меньше. Но у игрока были другие приоритеты — в Челябинске ему пообещали место в составе и значимую роль в команде. К тому же любой хоккеист понимает, что после удачного сезона может претендовать на более высокую зарплату. А вот шанс заиграть он может получить далеко не везде.

Линию обороны, которая проседала в прошлом сезоне, удалось укрепить не только Пайлутом и Мануховым, составившими первую пару. Из «Югры» «Трактор» вернул челябинского воспитанника Сергея Телегина, уехавшего в Ханты-Мансийск в 14 лет. При этом челябинский клуб выиграл борьбу за хоккеиста у СКА и «Ак Барса». 20-летний защитник запомнился многим в КХЛ по голу в ворота рижского «Динамо» из своей зоны, но Телегин в целом играет очень уверенно и стабильно.

А обмен с «Салаватом Юлаевым» позволил челябинцам усилиться праворуким защитником Станиславом Гареевым. В Уфу отправился вратарь Владислав Сухачев, с которым «Салават» уже расторг контракт. Гареев же, хоть и играет не слишком много (11,5 минуты за матч), приносит «Трактору» пользу. По крайней мере гораздо большую, чем Сухачев — «Салавату».

Важным приобретением для «Трактора» стал белорусский защитник Олег Евенко. Соперники побаивались его и до драки с Алексеем Семеновым из «Салавата», но после того, как Евенко одним ударом вырубил габаритного оппонента, его вообще объезжают стороной. Полезен Олег не только в устрашении — по блокированным броскам (36) он занимает второе место в команде после Пайлута.

Гатиятулин поставил лучшую оборону и меньшинство

Безусловно, важнейшим ходом для «Трактора» стало возвращение в клуб главного тренера Анвара Гатиятулина, который в сезоне-2017/18 вывел команду в финал конференции. Умение тренера ставить игру в обороне известно еще с тех пор, и в этом сезоне Гатиятулин вернул «Трактору» эту отличительную черту. Меньше челябинцев (55 голов) пропускает только «Локомотив» (48).

Гатиятулин при этом не торопится с выводами, и его можно понять — прошла только половина регулярного чемпионата. «Итоги будем подводить весной. Всем нашим тренерским штабом анализируем проведенные матчи, смотрим, что получается, проводим работу над ошибками. Я даже затрудняюсь сказать, что означает для меня выражение «идеальная игра». Каждый матч — отдельная история. Мы понимаем, в каких моментах можем улучшить игру, и движемся в этом направлении», — сказал Гатиятулин в интервью «СЭ».

Пожалуй, самый удачный компонент в игре «Трактора» — меньшинство. Челябинцы — четвертые по проценту (85,6%) и с большим отрывом первые по голам в меньшинстве (8). У ближайших преследователей, «Северстали» и «Йокерита», — по 4. «Этому элементу мы очень много времени уделяем на тренировках. Также разбираем игру соперника в большинстве и доносим до ребят определенные детали. Договариваемся с игроками, чтобы они действовали по ситуации, агрессивно и, если есть возможность, проводили контратаки», — объясняет Гатиятулин.

Лидеры по голам в меньшинстве в нынешнем сезоне КХЛ. Фото «СЭ»

При этом в большинстве у «Трактора» все не так хорошо: челябинцы реализуют лишь 16,2% попыток и занимают по этому показателю 19-е место. В этом и заключается скрытый потенциал команды: если «Трактор» еще и в большинстве будет забивать по два гола за матч, челябинцев не остановит никто.

Кравцов повзрослел, вратари тащат

Лучшим игроком «Трактора» в прошлом сезоне однозначно был Седлак, который и по голам, и по очкам, и по силовым приемам, и по проценту выигранных вбрасываний лидировал в команде. В нынешнем он не так выделяется, да и к тому же получил два удаления до конца игры. От их связки с Гикой ждут большего, но при этом ниже определенного уровня чехи не опускаются. Гатиятулин же призывает не вспоминать про прошлый сезон: «Они, как и вся команда, выполняют игровое задание и показывают хорошую самоотдачу. Обращать внимание на результативность прошлого сезона сейчас не имеет смысла. Решить исход матча может любое звено, что уже показали прошедшие игры».

Не задалось начало сезона и у шведского новичка Оберга, который в октябре пропустил несколько матчей, будучи абсолютно здоровым. «Играют те, кто лучше готов в данный момент. Возможно, Обергу потребовалась больше времени на адаптацию», — объясняет Гатиятулин. Но, вернувшись в состав, шведский нападающий стал играть активнее, набрав по 2 (1+1) очка в домашних матчах с «Торпедо» (4:1) и рижским «Динамо» (5:1). Адаптация в новой стране и новой лиге у игрока, проведшего последние шесть лет в Северной Америке, проходит непросто, но с каждой игрой он лучше понимает требования тренера. А в матче с «Автомобилистом» спас команду от поражения на последней минуте основного времени.

Виталий Кравцов в прошлом сезоне не вписался в состав «Трактора» и даже поиграл в ВХЛ, но в нынешнем стал одним из лидеров команды. «Виталий повзрослел, приобрел большой опыт и понимает, над чем ему нужно работать», — уверен главный тренер «Трактора». 20-летний форвард — лучший снайпер команды (8 голов), при этом у челябинцев есть договоренность с руководством «Рейнджерс» о том, что Кравцов останется в «Тракторе» до конца сезона. Сам же игрок самокритично относится к своим перспективам в НХЛ: «Посчитайте, сколько игроков на моей позиции. Там есть из кого выбирать. На бумаге мест нет».

Важнейшую роль в команде играют Калинин и Бывальцев, которые выходят на лед в первой тройке, большинстве и меньшинстве. Сергей после двух сезонов в роли чеккера в ЦСКА получил другую роль и раскрылся: в этом сезоне он набрал уже больше очков (15), чем в каждом из двух предыдущих. И стал капитаном — Калинин знает английский и может быть связующим звеном между россиянами и иностранцами в коллективе.

В отличие от прошлого сезона, сейчас в полном порядке вратари «Трактора». В начале постоянно играл чех Роман Вилл, но Иван Федотов несколькими удачными матчами сумел убедить тренеров, что заслуживает не меньше игрового времени. В итоге габаритный вратарь (202 см, 92 кг) затащил матчи с «Магниткой» (2:1 Б), «Ак Барсом» (2:1) и СКА (1:0), и теперь непонятно, кто номер один в «Тракторе».

За межсезонье «Трактору» удалось сделать очень много для построения успешного клуба: собрать боеспособный состав, вернуть успешного тренера и наладить атмосферу в коллективе. Бюджет челябинского клуба далеко не фантастический — «Трактор» не выписывает баснословные контракты игрокам. При этом челябинцы ни в чем не уступают командам, которые с трудом попадают под потолок зарплат. Так все ли решают деньги?

Артур Хайруллин