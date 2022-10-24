Главный тренер «Трактора» объяснил причины поражения от ЦСКА

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:5).

— Неплохо провели первый период. До пропущенных шайб во втором периоде создавали моменты, они у нас были. Где-то не хватило. Допустили ошибки в средней зоне, на возврате, за что соперник нас наказал. Это и повлияло на результат.

— У вас опытная команда, но третий период ей явно не удался. Атака вязла в защитных порядках ЦСКА.

— Говорили, что соперник хорошо катается и играет в давление. Отметили моменты как лучше выходить из зоны. Пытались войти в зону через контроль. Возможно, надо было больше доставлять шайбу за спины, идти туда. Эти моменты и не получились.

— Когда ждать дебюта Алексея Мельничука?

— Он провел с нами одну тренировку, сегодня — раскатку. Алексей в хорошей форме, возможно, сыграет в следующем матче.

— Что случилось в этом сезоне с Никитой Тертышным?

— Работает, это давит на него. Разговариваем, доносим, показываем моменты, которые есть в игре. Не хватает, наверное, большей нацеленности на ворота. Нужно ему забить, и все пойдет.