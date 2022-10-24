Главный тренер «Трактора» объяснил причины поражения от ЦСКА
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:5).
— Неплохо провели первый период. До пропущенных шайб во втором периоде создавали моменты, они у нас были. Где-то не хватило. Допустили ошибки в средней зоне, на возврате, за что соперник нас наказал. Это и повлияло на результат.
— У вас опытная команда, но третий период ей явно не удался. Атака вязла в защитных порядках ЦСКА.
— Говорили, что соперник хорошо катается и играет в давление. Отметили моменты как лучше выходить из зоны. Пытались войти в зону через контроль. Возможно, надо было больше доставлять шайбу за спины, идти туда. Эти моменты и не получились.
— Когда ждать дебюта Алексея Мельничука?
— Он провел с нами одну тренировку, сегодня — раскатку. Алексей в хорошей форме, возможно, сыграет в следующем матче.
— Что случилось в этом сезоне с Никитой Тертышным?
— Работает, это давит на него. Разговариваем, доносим, показываем моменты, которые есть в игре. Не хватает, наверное, большей нацеленности на ворота. Нужно ему забить, и все пойдет.
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|20
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|В
|П
|О
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|21
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|11
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|16
|25.10
|12:30
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Адмирал – Северсталь
|- : -
|25.10
|15:30
|
Сибирь – Спартак
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|25.10
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -