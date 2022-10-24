Сергей Федоров: «Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли в тот хоккей, который принес нам преимущество»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Быстрая игра. Предполагали такой темп. Пропустили необязательный гол во втором периоде. Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли в тот хоккей, который принес нам два гола и преимущество. Были ошибки, но мы смогли их нивелировать. Работаем над дисциплиной, не всегда ее хватает. Ребят с победой, ЦСКА с победой. Молодцы.

— Даррен Диц сегодня выглядел чересчур агрессивным.

— Было очень много позитивного в его игре, но были и ненужные удаления. Он — взрослый и опытный игрок. Я рад, что ребята его поддержали и сыграли в нужный момент очень правильно.

— Как оцените игру Владимира Грудинина?

— Он второй год в команде, прошел очень серьезный сезон, включая плей-офф. Это огромный опыт. Этот сезон начал неуверенно. Мы дали ему возможность сыграть за «молодежку». Он показал успехи, идет постепенно вверх и прогрессирует.

— Иногда Павел Карнаухов подменяет Михаила Григоренко на вбрасывании. Как они между собой договариваются?

— Они в душе центральные. Они сами договариваются. Оба могут хорошо играть на «точке».