Сергей Федоров: «Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли в тот хоккей, который принес нам преимущество»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).
— Быстрая игра. Предполагали такой темп. Пропустили необязательный гол во втором периоде. Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли в тот хоккей, который принес нам два гола и преимущество. Были ошибки, но мы смогли их нивелировать. Работаем над дисциплиной, не всегда ее хватает. Ребят с победой, ЦСКА с победой. Молодцы.
— Даррен Диц сегодня выглядел чересчур агрессивным.
— Было очень много позитивного в его игре, но были и ненужные удаления. Он — взрослый и опытный игрок. Я рад, что ребята его поддержали и сыграли в нужный момент очень правильно.
— Как оцените игру Владимира Грудинина?
— Он второй год в команде, прошел очень серьезный сезон, включая плей-офф. Это огромный опыт. Этот сезон начал неуверенно. Мы дали ему возможность сыграть за «молодежку». Он показал успехи, идет постепенно вверх и прогрессирует.
— Иногда Павел Карнаухов подменяет Михаила Григоренко на вбрасывании. Как они между собой договариваются?
— Они в душе центральные. Они сами договариваются. Оба могут хорошо играть на «точке».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|22
|20
|2
|41
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|22
|15
|7
|33
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Ак Барс
|21
|9
|12
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|25.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|- : -
|25.10
|15:30
|
Сибирь – Спартак
|- : -
|25.10
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -