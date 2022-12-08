Гатиятулин: «Пытались играть активно против «Автомобилиста», создавали моменты, но не могли реализовать»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2) в матче КХЛ.

«Понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата с сильной атакой, было важно сыграть дисциплинированно, лишить соперника скорости. Было неплохое движение, учитывая матчи через день, ненужный гол пропустили в конце первого периода. Пытались играть всю игру активно, прессинговали, создавали моменты, но не могли реализовать. Ребята молодцы, по самоотдаче нет претензий.

Отсутствие Телегина и Яруллина? Телегин приболел, Альберт получил повреждение. Ситуация с Шумаковым? Остался дома, все в оптимальной форме находятся тут. Он присоединился к нам по ходу сезона, не проходил предсезонку, у любого спортсмена это накладывает отпечаток, трудно набрать форму», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» находится на 11-й строчке «Востока», набрав 35 очков в 41 встрече. Следующий матч команда проведет дома 19 декабря против «Сибири».