Гатиятулин — о поражении от «Локомотива»: «Команда стала другой. Нужно время, чтобы ребята приняли новые роли»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

— Неплохое движение, играли, выполняли задание. Опять ненужные удаления, ошибки. Соперник этим воспользовался и сыграл по счету. Мы не смогли взломать оборону, недостаточно нагло играли перед воротами соперника, хотя моменты были. По самоотдаче — ни к кому нет претензий. Будем исправлять ошибки. Проанализируем матч и будем готовиться к следующей игре.

— После матча с «Северсталью» вы не стали вносить изменения в состав. С чем это связано?

— Еще раз. Содержание игры и то, что требовалось от ребят — выполнялось. Первый матч был, возможно, где-то на эмоциях. Поэтому не стали ничего менять. На следующую игру посмотрим.

— С чем связана замена Эмиля Гарипова на Сергея Мыльникова?

Пропустили два гола, нужно было поменять голкипера, встряхнуть команду. Мы это сделали.

— Что нужно сделать, чтобы встряхнуть команду перед дерби с «Автомобилистом»?

— Я уже говорил, что команда стала другой. Нужно время, чтобы ребята приняли новые роли. Игроки, которых мы подписали этим летом, должны понять, что они хоккеисты основного состава. Они показали в предсезонных матчах, что могут приносить пользу. Время потребуется, нужно набраться терпения. Только через работу исправлять те моменты, которых нам не хватает. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Это помогает. Спасибо за поддержку.

— Когда ждать возвращения Владимира Ткачева и Алексея Потапова?

— Ждем. Сегодня Володя чувствовал себя лучше, но не совсем готов еще. Посмотрим, завтра примет участие в тренировке, тогда будем принимать решение. Алексей Потапов пока к игре не готов.