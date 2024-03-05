Ларионов: «Торпедо» сегодня не хватило силенок на восстановление после двух матчей в Питере»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причины поражения команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Нижегородцы на своем льду уступили клубу из Санкт-Петербурга со счетом 2:5.

«К сожалению, наверное, не хватило сегодня силенок на восстановление после двух матчей. На это мы обратим внимание, для того чтобы быть лучше в следующей игре. Серия продолжается, завтра есть день для того, чтобы восстановиться и выйти в четвертом матче более заряженными на домашней арене. Для того чтобы выиграть матч и перевезти серию в Питер с равным счетом. Здесь другого варианта нет, и ребята об этом знают, мы им сказали. То, что вы видели — не самый лучший матч в нашем исполнении, к сожалению, но это плей-офф. Поэтому здесь важно как можно быстрее перезарядиться и выйти гораздо более заряженными на следующую игру», — приводит пресс-служба нижегородского клуба слова тренера.

СКА одержал вторую подряд победу и вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч между командами пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.