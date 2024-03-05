Ларионов: «Торпедо» сегодня не хватило силенок на восстановление после двух матчей в Питере»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причины поражения команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Нижегородцы на своем льду уступили клубу из Санкт-Петербурга со счетом 2:5.
«К сожалению, наверное, не хватило сегодня силенок на восстановление после двух матчей. На это мы обратим внимание, для того чтобы быть лучше в следующей игре. Серия продолжается, завтра есть день для того, чтобы восстановиться и выйти в четвертом матче более заряженными на домашней арене. Для того чтобы выиграть матч и перевезти серию в Питер с равным счетом. Здесь другого варианта нет, и ребята об этом знают, мы им сказали. То, что вы видели — не самый лучший матч в нашем исполнении, к сожалению, но это плей-офф. Поэтому здесь важно как можно быстрее перезарядиться и выйти гораздо более заряженными на следующую игру», — приводит пресс-служба нижегородского клуба слова тренера.
СКА одержал вторую подряд победу и вышел вперед в серии (2-1). Следующий матч между командами пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
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|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Спартак - Северсталь
|2 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|2 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|5.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|5.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|1 : 3
|5.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|2 : 5