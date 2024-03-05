Ротенберг — о победе над «Торпедо»: «Игроки СКА вышли с огромным желанием сыграть друг за друга»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Торпедо».

Петербуржцы на выезде обыграли нижегородскую команду со счетом 5:2 и вышли в серии (2-1).

«Обе команды сыграли сегодня с огоньком. Ребята вышли с огромным желанием сыграть друг за друга. Огонек всегда нужен — в жизни тоже. Нужно жить с огоньком и играть с огоньком. Продолжаем работать. У нас все впереди. Хочу отметить соперника — сильная, быстрая команда. Мы перестроились, будем думать дальше, делать те вещи, которых соперник от нас не ожидает. Продолжаем работать», — приводит пресс-служба нижегородцев слова Ротенберга.

Следующий матч между командами пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.