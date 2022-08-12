Ларионов: «Крутить карусели должны уметь все. И когда мы этого достигнем, у нас будет неплохая команда»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:4) в контрольном матче.

«Сегодня мы попросили хоккеистов сыграть в быстрый интенсивный хоккей. Мы требуем от ребят быстрое движение шайбы, которое лишает соперника возможности перестроиться, агрессивной игры в зоне атаки при потере шайбы. И в некоторых эпизодах мы это успешно делали.

Гол, который забил сегодня Денис Почивалов в меньшинстве, из их числа. Такая игра требует больших усилий, но мы даже в меньшинстве должны атаковать соперника, не давать им развернуться. Как и говорил ранее, у нас не должно быть одного звена-лидера.

Крутить карусели должны уметь все. И когда мы этого достигнем, у нас будет неплохая команда. В матче, когда команда показывает неплохую игру, несмотря на два быстро пропущенных гола, мы не имеем права давать возможность играть сопернику в формате «пять на три».

В целом хочу отметить, что наш молодой состав сегодня выдержал экзамен. Понравилась их заряженность и интенсивность игры. Мы дали возможность молодым игрокам сыграть против практически основного состава «Сибири», и они проявили себя хорошо. Их нельзя передерживать на другом уровне. Они должны быть в нашем коллективе и плотно стучаться в основной состав.

Сезон будет длинный и у каждого игрока будет шанс проявить себя. Сейчас мы потеряли на долгое время двух основных игроков: Георгия Мишарина и Артема Михеева.

Иван Кульбаков сыграл вторую игру подряд потому, что Андрей Тихомиров приболел, а Зинаддин слишком молодой мальчишка. В следующих играх будем играть в такой же вертикальный быстрый хоккей. Другого плана у нас нет. Будем улучшать и оттачивать свою игру», — приводит слова тренера нижегородцев сайт КХЛ.