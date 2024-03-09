Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги серии со СКА (1-4).

— Поздравляю соперника с победой в серии. Хорошая серия, которая понравилась зрителям, — начал тренер. — К сожалению, немного не хватило свежести ребятам. Похвалил их за отдачу и жажду, которую они проявили в плей-офф. Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона.

— После не засчитанного гола СКА от ваших рук пострадал планшет. Это был жест отчаяния?

— Всегда, когда идут такие игры, ты находишься под определенным стрессом. Когда арбитры не видят нарушение, которое было — это одно. А когда оно принимается очень быстро... Порой мы ждем 30-40 секунд или даже больше, когда нам сообщат. В этом плане ты надеешься вселить уверенность в ребят играть до конца. Если бы счет был бы 2:1, то многие вещи могли бы произойти.

Были два удаления, когда могли решить спокойно. Но, видимо, когда ты уставший в концовке, не хватает концентрации, хладнокровия и деталей в завершении.

— К 17-й минуте у вас было два броска.

— Броски то были. Просто они были мимо ворот. Бросок, который попадает в штангу, не считается броском в створ. Мы сказали, что при игре в таких матчах ребята должны заканчивать атаку броском. Не только в атаках с ходу, но и в позиционных атаках защитники должны находить возможность довести шайбу до ворот. Во втором периоде это стало получаться. Мы не говорим о красивых голах. Голы с рикошета и подставления — тоже голы. В этом компоненте нужно было добавлять. К сожалению, этого не получилось, — сказал Ларионов.

СКА дома победил «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:0. Команда Романа Ротенберга одержала четвертую победу в серии и вышла во второй раунд. «Торпедо» вылетело из плей-офф.