Ларионов: «Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги серии со СКА (1-4).
— Поздравляю соперника с победой в серии. Хорошая серия, которая понравилась зрителям, — начал тренер. — К сожалению, немного не хватило свежести ребятам. Похвалил их за отдачу и жажду, которую они проявили в плей-офф. Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона.
— После не засчитанного гола СКА от ваших рук пострадал планшет. Это был жест отчаяния?
— Всегда, когда идут такие игры, ты находишься под определенным стрессом. Когда арбитры не видят нарушение, которое было — это одно. А когда оно принимается очень быстро... Порой мы ждем 30-40 секунд или даже больше, когда нам сообщат. В этом плане ты надеешься вселить уверенность в ребят играть до конца. Если бы счет был бы 2:1, то многие вещи могли бы произойти.
Были два удаления, когда могли решить спокойно. Но, видимо, когда ты уставший в концовке, не хватает концентрации, хладнокровия и деталей в завершении.
— К 17-й минуте у вас было два броска.
— Броски то были. Просто они были мимо ворот. Бросок, который попадает в штангу, не считается броском в створ. Мы сказали, что при игре в таких матчах ребята должны заканчивать атаку броском. Не только в атаках с ходу, но и в позиционных атаках защитники должны находить возможность довести шайбу до ворот. Во втором периоде это стало получаться. Мы не говорим о красивых голах. Голы с рикошета и подставления — тоже голы. В этом компоненте нужно было добавлять. К сожалению, этого не получилось, — сказал Ларионов.
СКА дома победил «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:0. Команда Романа Ротенберга одержала четвертую победу в серии и вышла во второй раунд. «Торпедо» вылетело из плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|9.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|4 : 0
|9.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 1
|9.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 0