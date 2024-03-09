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Сегодня, 19:55

Ларионов: «Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона»

Ларионов высказался о серии против СКА
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги серии со СКА (1-4).

— Поздравляю соперника с победой в серии. Хорошая серия, которая понравилась зрителям, — начал тренер. — К сожалению, немного не хватило свежести ребятам. Похвалил их за отдачу и жажду, которую они проявили в плей-офф. Желаем сопернику удачи в дальнейших играх. Наших ребят — с окончанием сезона.

— После не засчитанного гола СКА от ваших рук пострадал планшет. Это был жест отчаяния?

— Всегда, когда идут такие игры, ты находишься под определенным стрессом. Когда арбитры не видят нарушение, которое было — это одно. А когда оно принимается очень быстро... Порой мы ждем 30-40 секунд или даже больше, когда нам сообщат. В этом плане ты надеешься вселить уверенность в ребят играть до конца. Если бы счет был бы 2:1, то многие вещи могли бы произойти.

Были два удаления, когда могли решить спокойно. Но, видимо, когда ты уставший в концовке, не хватает концентрации, хладнокровия и деталей в завершении.

— К 17-й минуте у вас было два броска.

— Броски то были. Просто они были мимо ворот. Бросок, который попадает в штангу, не считается броском в створ. Мы сказали, что при игре в таких матчах ребята должны заканчивать атаку броском. Не только в атаках с ходу, но и в позиционных атаках защитники должны находить возможность довести шайбу до ворот. Во втором периоде это стало получаться. Мы не говорим о красивых голах. Голы с рикошета и подставления — тоже голы. В этом компоненте нужно было добавлять. К сожалению, этого не получилось, — сказал Ларионов.

СКА дома победил «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:0. Команда Романа Ротенберга одержала четвертую победу в серии и вышла во второй раунд. «Торпедо» вылетело из плей-офф.

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
3
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
3 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
3 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
3 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
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9.03 13:30
Авангард – Лада
 4 : 0
9.03 14:30
Металлург Мг – Амур
 3 : 1
9.03 17:00
СКА – Торпедо
 3 : 0
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