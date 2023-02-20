Ларионов: «Ставить автобус у своих ворот — это убийство хоккея. Если этот момент настанет, тогда я просто сам подам в отставку»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил причины крупного поражения от ЦСКА (3:8) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Соперника с победой и хорошей игрой. Сильный матч со стороны ЦСКА, крутая поддержка от болельщиков. С нашей стороны — не та игра, которую мы хотели показать. Спорт — это игра, у нас есть время, чтобы сделать выводы и двигаться дальше по сезону.

— После трех шайб, две из которых забили в течение 30 секунд, почему не взяли тайм-аут?

— Здесь можно брать тайм-аут. Перед игрой мы обговаривали, что опытная команда, практически 2-3 игрока молодых заявлено. Чего не скажешь о нас. Брать тайм-аут было преждевременно, я считал, что это не целесообразно. Можно было бы взять, но надеяться на то, что он поможет, было сложно. У нас не было резерва, чтобы переломить игру. Не смотря на то, что во втором периоде у нас были моменты, которые должны были увенчаться шайбами и вернуть нас в игру. Сейчас будем готовиться к следующим играм.

— Коля Коваленко прекрасен в атаке, но хромает дисциплина?

— Для нас это 65 игра сезона, говорить о дисциплине в конце сезона некорректно. Некоторые удаления появляются не из-за отсутствия дисциплины, а из-за усталости игроков. Требовать больше, чем мы требуем, не совсем честно. Вы можете критиковать меня, но ребят — нет смысла, они делают все возможное, чтобы радовать своих болельщиков. Главное — как команда отреагирует на это поражение.

— Как прокомментируете момент с Адамом Хуской?

— Тут вопрос к самому вратарю, он опытный парень. Был показан жест, чтобы его поменять. Но если человек готов вернуться в игру и провести ее хорошо, это его право, хотя есть два-три гола, которые были забиты не совсем по вине вратаря, мы это обсуждали в раздевалке. Это было его решение, мы его уважаем.

— Сегодня состоялся дебют Артамонова, как вам?

— Тяжело, когда играешь против чемпиона. Против мужиков, которые старше его в два раза. Но дали мальчишке возможность поиграть. Строго его судить нельзя, ему всего 17 лет, все впереди. Надо почувствовать ритм, скорость, все что он мог, сделал.

— У вас защитник был в третьем звене атаки. Это от безысходности или решение такое?

— Скорее из-за безысходности. У нас много людей отсутствует, нам нужен был человек, у которого есть опыт игры в нападении. Мы дали Коле возможность, чтобы он дал нам запасной вариант, чтобы быть более строгим в нападении.

— Какие шансы на появление ваших лидеров?

— Мы планируем по приезду оценить состояние Гончарука, Сато, Ларионов играть не будет точно. Круч пока не готов, возможно к первому раунду плей-офф. Если парень в порядке, будет играть в среду, нет — поедет с нами на выезд и выйдет там.

— Очень красивый хоккей сам по себе. Дали болельщикам настоящее шоу. Кирилл Петров сказал, что с таким стилем игры не видать плей-офф. И вы не будете менять стиль свой.

— Я могу повториться. То, что мы делаем, будем продолжать делать. Ставить автобус в свои ворота — убийство хоккея. Когда такое начнется, я сам подам в отставку. Так мы будем возвращаться к скучной игре, которая болельщикам не интересна. Сами видите, на матчи в Москве к нам никто не приходит. Наше кредо — атака и доставлять удовольствие болельщикам.