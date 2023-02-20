Сергей Федоров о разгроме «Торпедо»: «Есть над чем работать, но впечатление хорошее»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал крупную победу над «Торпедо» (8:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Нашу команду с победой. Достаточно реализовали созданных моментов. Начало оставляет желать лучшего, среагировали правильно и понравился третий период, не остались на пятках, пошли в перед и правильно сыграли в трех зонах. Есть над чем работать, но впечатление хорошее. Ребята молодцы.

— Если посмотреть по таблице, ЦСКА стоит рядом с двумя командами, «Торпедо» и «Локомотив», абсолютно разные стили. Какой стиль в плей-офф вам интереснее?

— Надо сказать, что соперников мы не выбираем. Смотрим за своей начинкой игры, стараемся делать правильные вещи, которые работают на результат. По стилю, «Локомотив» или «Торпедо», мы видели эти стили, проигрывали этим командами. Они оба непростые. Я думаю, стиль «Торпедо» сложнее, против него сложнее играть. «Локомотив» строится в средней зоне, при возможности идут очень агрессивно и активно первым игроком, у «Торпедо» нет постановки, если соперник выигрывает, они меняются. У них игроки всегда в движении.

— Насколько матч против Игоря Ларионова знаменателен для вас? По вашему мнению, почему 4 игрока из «Русской пятерки» стали тренерами?

— Персонально, я рад, что играл с Игорем Николаевичем в одной команде, в НХЛ только против друг друга. Матчи на тренерском мостике для нас не принципиальны. Для нас важны наши игроки и их мастерство. Хоккей развивается, как и мы, мы стараемся передать свои лучшие качества командам, которые мы тренируем, нашим игрокам, потому что индивидуальная работа происходит каждый день.

— Насколько довольны тем, как ЦСКА подходит к плей-офф?

— Турбулентность была визуально видима. Но я рад, что наш тренерский штаб нашел причину, разобрали эти проблемы, дисциплину смен наладили, мы стали больше владеть шайбой, стали свежее, чем соперник.

— Сейчас идут потрясающие игры за место в плей-офф. Вам, когда приходите домой, интересно посмотреть какие-либо матчи, или главное не наестся хоккеем?

— Уже поздно говорить о том, чтобы не наестся хоккеем. Много игр прошло, информации, материала. Мы готовим это все для команды. Мы не наелись. Дома я смотрю хоккей, конечно. Потому что картинка другая, ни нашего видеооператора, она предоставляет тот кайф, который получает болельщик. Но я с другого угла немного смотрю, поэтому потраченное время — качественное и полезное, в плане понимания своего следующего соперника.

— Сегодня видели в ваших руках что-то похожее на секундомер. Это смены заменяли?

— Да, с 21 января секундомер у меня на мостике. Для проформы работаю с секундомером.

— Есть ли задача выиграть последние два матча, и взять второе место на Западе?

— ЦСКА всегда играл на победу. Будем ориентироваться только на победу, важна начинка игры и психологическое состояние. Мы должны играть правильно. 68 игр, не всегда получалось проводить качественные тренировки в таком режиме. Лучшая тренировка — игра, поэтому будем уделять внимание этому, чтобы ребята были свежие на момент игры. Играем на победу, готовимся к плей-офф.