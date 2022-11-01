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Сегодня, 22:37

Миронов: «Ментальная проблема, идет от головы, нельзя начинать с 0:2, отыгрываться сразу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:4).

«Проиграли сами себе игру, провалили первый период, знали, что с этой командой нельзя удаляться. В перерыве поговорили, ребята поняли, перевернули игру, жаль, что только один гол забили, должны были даже вести в счете. В третьем периоде сыграли не совсем так, как хотели, поэтому вот такой результат.

Надо набраться сил и работать. Нам тоже хочется, чтобы весь матч было такое желание и такой настрой, как во втором периоде. Но пока не можем достучаться до ребят.

Как избежать системных ошибок? Надо настраиваться на игру, это самое главное. Ментальная проблема, идет от головы, нельзя начинать с 0:2, отыгрываться сразу. Психологическая кодировка должна быть, чтобы выходить играть с первых минут. Мы это твердим команде», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/01/504827.html
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
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