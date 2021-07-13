Главный тренер «Сочи» рассказал об изменениях в составе

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставроский рассказал об изменениях в составе команды.

— Кому из новичков «Сочи» вы больше всего рады?

— Абсолютно всем. Рад не только новичкам с полноценными контрактами, но и парням, которые сейчас находятся в нашей команде на пробных соглашениях. Желаю им проявить себя с лучшей стороны. Как тренеру, мне будет приятно, если кто-то из игроков на пробных контрактах не только пробьется в команду, но и будет постоянно создавать давление на лидеров. Надеюсь, эти ребята найдут время после тренировки и прочитают мои слова (улыбается).

— В команду пришел лучший бомбардир ВХЛ прошлого сезона Кирилл Пилипенко. Сможет ли он также много забивать и в КХЛ?

— Как, наверное, и всем болельщикам, мне хочется, чтобы Кирилл не просто забивал, а помогал команде зарабатывать победы. Определенно такой фееричный, по-другому и не скажешь, сезон в ВХЛ должен добавить Кириллу уверенности в своих силах. Со стороны тренерского штаба сделаем все, чтобы Кирилл мог показывать свои лучшие качества, но и ему надо не расслабляться, — приводит слова тренера сайт «Сочи».

— С Денисом Вихаревым вы работали в Череповце. Можете назвать его сильные стороны?

— Да, Денис — мой воспитанник. Здорово сработал менеджмент команды, и нам удалось подписать с ним контракт. Сильный игрок, настоящий профессионал. У него есть неординарное игровое мышление. Когда стал понимать, что удастся подписать Дениса, пообщался с ним по телефону, потом встретились лично. Мы давно друг друга знаем, поэтому при встрече говорили не только о хоккее.

— Вы рассчитываете на Мартина Бакоша как на одного из лидеров команды?

— Безусловно. Связка Вихарев — Бакош очень здорово проявила себя во время выступления за «Адмирал», поэтому мы надеемся на их «химию». Мартин — технически хорошо обученный игрок. Это хоккеист, умеющий забивать, нам очень не хватало в прошлом сезоне такого нападающего. Сейчас задача подобрать им с Вихаревым третьего партнера, чтобы это звено стало одним из ведущих.

— Какие у вас ожидания от нового сезона?

— Мы хотим, чтобы люди приходили с большим удовольствием на арену и болели за свою команду. В прошлом сезоне где-то из-за результата, где-то из-за других факторов контакт с болельщиками немного потерялся. Задачи нам уже озвучили. Мы должны выходить в плей-офф, это все понимают. Скажу так: тренерский штаб и менеджмент клуба вместе приложат максимум усилий, чтобы в сезоне выполнить поставленные задачи и порадовать наших болельщиков.