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«Адмирал» подписал еще пять игроков на пробные контракты

13 июля 2021, 21:11
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«Адмирал» подписал еще пять игроков на пробные контракты в это межсезонье. На выезд в Минск с командой также отправятся Глеб Зайцев, Николай Глухов, Максим Салахов, Михаил Патрикеев и Артем Корепанов, сообщает сайт клуба.

В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасев, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договоренность с Юрием Ключниковым, он займется подготовкой вратарей.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/admiral-podpisal-eshe-pyat-probnyh-kontraktov

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Иван Шитик все материалы автора

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