«Адмирал» подписал еще пять игроков на пробные контракты в это межсезонье. На выезд в Минск с командой также отправятся Глеб Зайцев, Николай Глухов, Максим Салахов, Михаил Патрикеев и Артем Корепанов, сообщает сайт клуба.

В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасев, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договоренность с Юрием Ключниковым, он займется подготовкой вратарей.