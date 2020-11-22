Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:3).

«Хорошая игра, команда выполняла все установки, практически ничего не дали сделать соперникам, но мастерство «Йокерита» все-таки повыше, и оно сегодня все решило. Мы забить, к сожалению, не смогли. Также отмечу безобразную реализацию большинства в нашем исполнении. Будем над этим работать», — приводит слова Ставровского официальный сайт КХЛ.