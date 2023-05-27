Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с 320-летием: «Никогда не забываю, что я — петербуржец. Наш город — особенный»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем города.
«С днем рождения, родной город! Горжусь тем, что родился в Ленинграде, и никогда не забываю о том, что я — петербуржец! Наш город — особенный. Его непростой климат закаляет характер, невероятный исторический центр учит ценить красоту, великая история напоминает о том, что Петербург достоин только побед, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов.
Нам в СКА очень повезло, что мы имеем возможность защищать имя нашего города на льду. У нас уже получалось дарить городу настоящий праздник. Когда хоть один раз увидел сотни тысяч петербуржцев, которые вышли на Невский проспект и Дворцовую площадь, чтобы поздравить тебя с победой в Кубке Гагарина, всегда будешь мечтать о том, чтобы повторить этот момент. Именно поэтому мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. С днем рождения, Петербург! Мы еще не раз порадуем тебя большими успехами!» — написал у себя в Telegram-канале Ротенберг.
Санкт-Петербург был основан ровно 320 лет назад, 27 мая 1703 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3