Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с 320-летием: «Никогда не забываю, что я — петербуржец. Наш город — особенный»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем города.

«С днем рождения, родной город! Горжусь тем, что родился в Ленинграде, и никогда не забываю о том, что я — петербуржец! Наш город — особенный. Его непростой климат закаляет характер, невероятный исторический центр учит ценить красоту, великая история напоминает о том, что Петербург достоин только побед, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов.

Нам в СКА очень повезло, что мы имеем возможность защищать имя нашего города на льду. У нас уже получалось дарить городу настоящий праздник. Когда хоть один раз увидел сотни тысяч петербуржцев, которые вышли на Невский проспект и Дворцовую площадь, чтобы поздравить тебя с победой в Кубке Гагарина, всегда будешь мечтать о том, чтобы повторить этот момент. Именно поэтому мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. С днем рождения, Петербург! Мы еще не раз порадуем тебя большими успехами!» — написал у себя в Telegram-канале Ротенберг.

Санкт-Петербург был основан ровно 320 лет назад, 27 мая 1703 года.