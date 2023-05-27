Хуснутдинов: «Уже прооперировался, буду готов к первому сбору СКА»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о своем состоянии после травмы, полученной во время выступлений за сборную «России 25» в майском турне.

— Можно ли сказать, что Ротенберг в СКА и сборной — это два разных тренера?

— Нет, он одинаковый и там, и там, — передает слова Хуснутдинова корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.

— Как вы себя чувствуете после травмы, полученной в сборной, и как проходит восстановление?

— Отлично. Уже прооперировался. Думаю, через 3-4 недели буду готов.

— По поводу матчей «России 25» с Белоруссией — как вы их оцените? Может быть, нанесение травмы было из-за грубой игры белорусов?

— Нет, все туда приехали побеждать. И мы, и белорусы хотели победить. Это хоккей. Любой может получить травму. Ты не можешь жалеть себя. Ты выкладываешься на все сто процентов. Такое случается, что получаешь травму. Слава богу, что к сборам команды буду готов.

— То есть к первому сбору СКА вы успеете?

— Конечно, успею.

Хуснутдинов провел три матча за «Россию 25»: два против Белоруссии (4:0; 6:2) в Челябинске и один против Казахстана (3:0) в Астане. 20-летний хоккеист получил перелом и перенес операцию.